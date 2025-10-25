Van'da 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı' Başladı

Yayın Tarihi: 25.10.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 13:46
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından Van'da düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı", Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda başladı.

Açılışta Yapıcıoğlu'nun Mesajı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yıllardır çözüm bekleyen Kürt meselesine meşru zeminlerde çözüm bulmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

"(Terörsüz Türkiye süreci) İnşallah bu sefer başaracağız. Başarmak zorundayız. Bunun için elimizden..."

Yapıcıoğlu, geçmişte meşru taleplerle gayrimeşru yöntemlerin karıştırılmasının sorunu çözümsüzlüğe ittiğini belirterek, "Geçmişin acıları üzerine elbette gelecek inşa edilemez. Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi için o hataların ne olduğu konusunda mutlaka tespit ve teşhislerimizi doğru yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Hataların iyi tahlil edilmesi ve tedaviye göre çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Komisyon Çalışmalarının Önemi

Yapıcıoğlu, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna atıfta bulunarak, bugüne kadar 15 toplantı yapıldığını ve 130'un üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ya da siyasi kimliğe sahip kişilerin dinlendiğini aktardı.

"Komisyon'un kurulmuş olması bile başlı başına önemlidir." diyen Yapıcıoğlu, Meclis'te temsil edilen partilerin 11'inin komisyonda yer almasının ve soruna bütünlüklü bakış konusunda bir mutabakatın oluşmasının kıymetli olduğunu belirtti.

Çalıştay Programı ve Katılımcılar

Çalıştayda HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ile siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü de konuştu. Siyasetçiler, akademisyenler, yazarlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri üç oturumda sunum yapacak.

Çalıştay, katılımcıların sunumlarının ardından sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erecek.

Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) Van'da düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" başladı. Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşma yaptı.

