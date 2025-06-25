Van'da Serebral Palsili Öğrenci Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Van'da öğretmen ve öğrencilerin başlattığı bir kampanya, 17 yaşındaki Elif Eylül Gültekin'in serebral palsi (beyin felci) tedavisini mümkün kılarak, mezuniyet sevincine ulaşmasını sağladı. Gültekin, İpekyolu Van Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde kep atarak, mutlu bir an yaşadı.

Elif Eylül'ün Zorlu Mücadelesi

Buzhane Mahallesi'nde yaşayan Şahin ve Zeynep Gültekin'in çocuklarından biri olan Elif, kardeşi Gülperi Gültekin ile birlikte serebral palsi teşhisi ile dünyaya geldi. Aile, kızlarının iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti ancak çeşitli tedavi yöntemleri olumlu sonuçlar vermedi. Neyse ki, Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olma şansı olduğunda, aile umudunu yeniden buldu.

Kampanya ile Destek Sağlandı

İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik öğretmeni İrem Miray Balcı tarafından geçen yıl başlatılan yardım kampanyası ile Elif'in tedavisi için gerekli destek toplandı. Öğretmen, öğrenci ve idarecilerin gayretleriyle toplanan yardımlarla Gültekin'in iki başarılı ameliyatı gerçekleştirildi.

Mezuniyet Töreninde Duygusal Anlar

Ameliyatların ardından destek alarak yürümeye başlayan Elif Eylül, evde aldığı eğitimle lise diplomasını almaya hak kazandı. Geçtiğimiz günlerde mezuniyet töreninde cübbe ve kep giyen Gültekin, öğretmenleri ve ailesinin katılımıyla kep attı. Diploma töreni sırasında mutlu olan Gültekin, kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Kampanya ve Başarılar

Müdür Dindar, geçtiğimiz yıl başlatılan kampanya sayesinde Elif Eylül'ü mezun ettiklerini belirterek, "Yapılan ameliyatlar sayesinde Elif kızımız artık destek alarak yürüyebiliyor. Bu yıl Elif Eylül ile birlikte 270 öğrencimizi mezun ettik," ifadelerini kullandı. Dindar, kampanyaya destek veren tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Van'da öğretmen ve öğrencilerin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımla tedavisi yapılan serebral palsili (beyin felci) 17 yaşındaki Elif Eylül Gültekin, İpekyolu Van Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Van'da öğretmen ve öğrencilerin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımla tedavisi yapılan serebral palsili (beyin felci) 17 yaşındaki Elif Eylül Gültekin, İpekyolu Van Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.