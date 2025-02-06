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Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde usulsüz tedavi ve büyü işlemleri yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:03
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Van'da Dolandırıcılığa Karşı Operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde, usulsüz tedavi ve büyü benzeri işlemler yaptığı tespit edilen bir şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplumun dini inançlarını sömürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişiler üzerinde inceleme başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan baskında dolandırıcılık suçunu işleyen şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen arama neticesinde, 2 bin 200 lira nakit para, muska ve cevşen gibi dini simgelerin yanı sıra, çeşitli duaların yazılı olduğu kağıtlar ve büyü yapmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen kitaplar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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