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Van'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 28 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 28 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:40
Van'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 28 Yaralı

Van'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Van'ın Gevaş ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, 28 kişi yaralandı. Olay, Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza haberinin alınmasının ardından hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıların sağlık durumunu kontrol ederek, hızlı bir şekilde hastanelere sevk edildi.

Kazanın sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi...

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi...

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

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