DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir, iş yerleri önünde silahlı saldırıda ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:36
Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Van Yolu Caddesi'nde kafe işletmecilerine yönelik saldırı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda kafe işletmecileri Musa ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

Olay, Van Yolu Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araçta oturdukları sırada meydana geldi. İki kardeş, araç içinde oldukları esnada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kardeşler, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Musa ve Mehmet Demir hayatını kaybetti.

Olay yerinde ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor
3
Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü
4
Gazze Hükümeti İsrail'in 'Hamas Askeri Faaliyetleri' İddialarını Yalanladı
5
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Savunma Sanayi Hamlelerimize Karşı Düşmanca Tavır
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız
7
Çorum Alaca'da Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı