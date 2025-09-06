Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Van Yolu Caddesi'nde kafe işletmecilerine yönelik saldırı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda kafe işletmecileri Musa ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

Olay, Van Yolu Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araçta oturdukları sırada meydana geldi. İki kardeş, araç içinde oldukları esnada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kardeşler, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Musa ve Mehmet Demir hayatını kaybetti.

Olay yerinde ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.