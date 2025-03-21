Van Gölü'nde Renk Değişimi: Debisi Yükselen Dere Su Kaynağı Oldu

İtli’nin Ahlat ilçesinde karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi yükselen dere, Van Gölü kıyılarında dikkat çekici bir renk değişikliğine yol açtı.

Ahlat-Tatvan kara yolunun bulunduğu bölgeden Van Gölü’ne akan derenin debisi, son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimeye başlamasıyla artış gösterdi. Derenin göle döküldüğü noktalarda, akıntının oluşturduğu renk değişimi hava drone ile görüntülendi.

İlçe sakinlerinden Yunus Nazlı, Van Gölü kıyısında oluşan akıntının suyun renginin kahverengiye dönmesine neden olduğunu ifade etti. Nazlı, "Çamurlu akan derenin suyu, gölde belirgin bir renk değişikliğine yol açtı. Böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştık ve bu durumu görüntülemeye çalıştık,” dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi artan dereden akan su, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine neden oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi artan dereden akan su, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine neden oldu.