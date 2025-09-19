Van İpekyolu'nda okulda bıçaklı saldırı: 2 öğretmen yaralandı

Şüpheli gözaltına alındı, öğrenciler evlerine gönderildi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir okulda görevli R.A. ile husumetli olduğu belirtilen bir şüpheli, okula bıçakla geldi.

Şüpheli, husumetli olduğu öğretmenin isminin yazılı olduğu sınıfa girerek sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş.'yi karnından bıçakladı.

Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ. de elinden yaralandı. Öğretmenler tarafından yakalanan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı iki öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay sırasında büyük panik yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüpheli, okulda 2 öğretmeni bıçakla yaraladı. Olay sonrası bazı veliler okul önüne geldi.