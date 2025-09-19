Van İpekyolu'nda Okulda Bıçaklı Saldırı: 2 Öğretmen Yaralandı

Van İpekyolu'ndaki bir okulda husumetli olduğu belirtilen şüpheli, 2 öğretmeni bıçakla yaraladı; şüpheli gözaltına alındı, öğrenciler evlerine gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:43
Van İpekyolu'nda Okulda Bıçaklı Saldırı: 2 Öğretmen Yaralandı

Van İpekyolu'nda okulda bıçaklı saldırı: 2 öğretmen yaralandı

Şüpheli gözaltına alındı, öğrenciler evlerine gönderildi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir okulda görevli R.A. ile husumetli olduğu belirtilen bir şüpheli, okula bıçakla geldi.

Şüpheli, husumetli olduğu öğretmenin isminin yazılı olduğu sınıfa girerek sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş.'yi karnından bıçakladı.

Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ. de elinden yaralandı. Öğretmenler tarafından yakalanan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı iki öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay sırasında büyük panik yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüpheli, okulda 2 öğretmeni bıçakla yaraladı. Olay sonrası bazı...

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüpheli, okulda 2 öğretmeni bıçakla yaraladı. Olay sonrası bazı veliler okul önüne geldi.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
2
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
3
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı
4
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
5
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
6
Bakan Yusuf Tekin: Düzce'de Derslik Sayısı Arttı, İkili Eğitim Sonlanacak
7
Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek