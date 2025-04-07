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Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi

Van Kedisi Araştırma Merkezi, 2025'in ilk yavrularını yetiştirdi. 11 Van kedisi, toplamda 37 yavru doğurdu.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:18
Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi

Van Kedisi Araştırma Merkezinde Sevinçle Beklenen Yavrular Doğdu

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bu merkez, kentin önemli değerlerinden biri olan Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Özenle Yetiştirilen Yavrular

Merkezde her yıl yenilikler ile karşılaşılan yavruların doğumu, bu yıl ilk parti ile başladı. Toplamda 11 Van kedisi, 37 yavru dünyaya getirdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gebe kedilerin doğum yapmaya başladığını belirterek, "Doğumlar yıl boyunca üç parti halinde gerçekleşiyor. İlk parti doğumlarının yüzde 50'si tamamlandı" dedi.

Yavrulardaki Artış ve Sahiplendirme Planları

Kaya, yıl sonunda daha fazla yavru elde etmeyi planladıklarını ifade ederek, "İhtiyaç fazlası yavruları sahiplendireceğiz. Bu yıl yaklaşık 100 yavruyu sahiplendirmeyi hedefliyoruz. Yavruların bakımı son derece özenli bir şekilde yapılıyor. Bu konuda deneyimli bir ekibimiz var ve enfeksiyon kapmamaları için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Olumlu Geri Dönüş

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Melek Çimendere, kedilerin bulunduğu ortamı beğendiklerini anlatarak, "Kediler çok güzel ve bakımlı. Gözleri çok güzel. Daha önce Van kedisi görmemiştim. Güzel bir deneyim oldu benim için" dedi. Van kedilerinin sevimliliği ve cana yakın tavırları, ziyaretçilerin dikkatinden kaçmadı.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk...

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk...

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

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