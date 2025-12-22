Vatan Sevdalıları Vakfı Gazze'ye 100 Çadırla Yardım Uzattı

Vatan Sevdalıları Vakfı Gazze'ye 100 çadır kurdu

Vatan Sevdalıları Vakfı, Gazze’de yaşanan insanlık krizine kayıtsız kalmamak adına 100 adet insani yardım çadırı kurdu. Vakıf, bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere gıda, sıcak yemek, giysi ve temel insani gereksinimlerin temin edildiğini açıkladı.

Çağrıya yanıt ve bağlam

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu tarafından tüm sivil toplum kuruluşlarına ve vakıflara yapılan acil yardım çağrısına yanıt veren vakıf, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de uyguladığı soykırıma kayıtsız kalmamak amacıyla harekete geçtiğini belirtti.

Yardımların niteliği ve sürdürülebilirlik vurgusu

Vakıf yetkilileri, sağlanan desteğin sadece geçici olmadığını; kesintisiz ve sürdürülebilir bir anlayışla devam edeceğini vurguladı. Kurulan çadırlara ek olarak gıda paketleri, sıcak yemek dağıtımı, giysi ve temel insani ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

Gelecek planları ve öncelikler

Vatan Sevdalıları Vakfı Başkanları Zafer Gültekin ve Lokman Aykaç, yaptıkları açıklamada 2 hafta içerisinde Mısır’a gidileceğini belirtti. Sınır hattında bulunan yaralı aileler için medikal yardım sağlanacağı, engelli bireyler için ise akülü tekerlekli sandalye başta olmak üzere acil ihtiyaç listesinin oluşturulacağı ifade edildi.

Vakıf, bölgedeki yardım çalışmalarının koordinasyonunu sürdürerek öncelikli ihtiyaçlara yönelik desteklerini uzun vadeli olarak planlamaya devam edeceğini açıkladı.

