Venezuela'da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü 312 Garnizonda Geniş Tatbikat Başlattı

Venezuela'da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü Genel Tatbikat Başlattı

Venezuela’da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, ülke genelinde 300’ün üzerinde stratejik nokta ve toplam 312 garnizonda geniş çaplı tatbikat düzenlemeye başladı. Tatbikatlar, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun çağrısı üzerine başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatın içeriği ve katılımcılar

Telesur’un haberine göre eğitimlerin hedefi, milis güce katılanların ateşli silah kullanımı konusunda temel bilgileri edinmesi. Tatbikatlara sivil kıyafet veya yarı resmi üniformalarla katılanlar arasında 16–20 yaş aralığındaki gençler, 50’li yaşlardaki yetişkinler ve devletle ya da hükümete yakın kuruluşlarda çalışan kişilerin bulunduğu bildirildi.

Devlet televizyonu VTV’nin paylaştığı görüntülerde, milis güçlerinin uzman askerler eşliğinde hedefe ateş açtıkları görüldü. Hükümet, tatbikatların amacını ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek ve halkın kararlılığını göstermek şeklinde açıkladı.

Bölgedeki gerilim ve uluslararası temaslar

Karayipler bölgesindeki askeri hareketlilik de dikkat çekiyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump bir kararname imzalamış ve Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılmasını gerekçe göstermişti. ABD, bu kapsamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini göndermişti.

Bu adımlara tepki olarak Devlet Başkanı Maduro, ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını ilan etti. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.