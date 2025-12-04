Vezirköprü'de HSK Tayinleri: Savcı Mehmet Karababa ve Hakimlere Veda

Vezirköprü'de HSK 2025 kararnamesiyle tayin edilen hakim ve savcılara veda programı düzenlendi; plaket ve hediyeler takdim edildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 10:03
Vezirköprü'de HSK Tayinleri: Savcı Mehmet Karababa ve Hakimlere Veda

Vezirköprü'de HSK 2025 Kararnamesiyle Görev Yeri Değişen Hakim ve Savcılara Veda

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

Veda Yemeği ve Uğurlama

Vezirköprü’den Isparta’ya tayin olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Karababa, eşi Hakime Seda Karababa ile Vezirköprü Adliyesi’nde stajını tamamlayarak Şırnak’ın Silopi ilçesine atanan Muhammet Kaya için veda yemeği düzenlendi.

Programa Katılanlar

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul ile hakim ve savcılar katıldı.

Veda Konuşmaları

Başsavcı Sadullah Gümüş, "Bu bir elveda değil, sadece veda" diyerek Savcı Mehmet Karababa ve eşi Seda Karababa'nın ilçedeki görev süreleri boyunca önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti ve yeni görevlerinde başarı diledi.

Savcı Mehmet Karababa ise Vezirköprü’de geçirdiği 28 ay'ın kendisi için özel olduğunu vurgulayıp, "Isparta’ya yolu düşen herkesi beklerim" dedi.

Kaymakam Özgür Kaya da tayin olan isimlere huzurlu ve başarılı bir görev dönemi temennisinde bulundu.

Plaket ve Hediyeler

Program sonunda Kaymakam Özgür Kaya, Başsavcı Sadullah Gümüş, Mahkeme Başkanı Burak Özdemir ve Belediye Başkanı Murat Gül tarafından Karababa çifti ile Muhammet Kaya'ya plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Gece, sıcak sohbetlerle sona erdi.

