Vezirköprü'de Park Halindeki Minibüste Yangın: Ev ve İşyeri Hasar Gördü

Samsun Vezirköprü Çanaklı Mahallesi'nde park halindeki 55 N 9264 plakalı minibüste çıkan yangın, yakınlardaki ev ve iş yerine sıçradı; araç kullanılamaz hale geldi, sahibine müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 14:43
Vezirköprü'de Park Halindeki Minibüste Yangın: Ev ve İşyeri Hasar Gördü

Vezirköprü'de park halindeki minibüste yangın ev ve iş yerine sıçradı

Çanaklı Mahallesi'nde paniğe yol açan olay

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, yakınındaki yapılara sıçrayarak hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şaban Gürbüz'e ait 55 N 9264 plakalı minibüste nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsün yakınındaki bir ev ile bir iş yerinde de zarara yol açtı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi, çevredeki ev ve iş yerinde de hasar oluştu. Olay yerine gelen araç sahibi Şaban Gürbüz, aracının yanmış olduğunu görünce fenalaştı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

