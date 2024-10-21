Vietnam'ın Yeni Devlet Başkanı Luong Cuong Göreve Başladı

Vietnam'ın Yeni Devlet Başkanı Luong Cuong

Vietnam'da, Vietnam Komünist Partisi (VKP) daimi üyesi Luong Cuong, Devlet Başkanlığına seçildi. Vietnam medyasındaki haberlere göre, Ulusal Mecliste gerçekleştirilen oylama sonucunda, 440 oyun tamamını alarak 67 yaşındaki Luong Cuong, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Yemin Töreni ve Göreve Başlama

Oylamanın ardından Luong Cuong, yemin ederek resmi görevine başlamış oldu. Uzun yıllar ordu içerisinde önemli görevler üstlenen Luong'un rütbesi 2019 yılında generalliğe yükseltilmişti.

Üçüncü Devlet Başkanlığı Değişikliği

Vietnam'da 2023 yılının başından itibaren, bu yıl üçüncü kez devlet başkanı değişikliği yaşandı. Bu durum, ülkenin siyasi dinamiklerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.