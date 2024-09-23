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Viking Sea Kruvaziyeri Çanakkale'ye Demir Attı

Norveç bayraklı Viking Sea kruvaziyeri, Çanakkale'nin Kepez Limanı'na ulaştı ve turistler Truva Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:05
Viking Sea Kruvaziyeri Çanakkale'ye Demir Attı

Viking Sea Kruvaziyeri Çanakkale'de

Norveç bayrağı taşıyan Viking Sea kruvaziyeri, Çanakkale'nin Kepez Limanına demirleyerek bölgeyi ziyaret etti. 228 metre uzunluğundaki gemi, Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek rotasını Çanakkale'ye çevirdi.

Kıyı Emniyeti'nin Desteklediği Geliş

Geminin yanaşması, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin desteğiyle gerçekleşti. Gemide, çoğunluğu Amerikalı olmak üzere 926 yolcu ve 462 personel bulunuyor.

Turistik Ziyaretler

Gümrük işlemlerinin ardından turistler, tarihi Truva Antik Kentini ve Çanakkale şehir merkezini ziyaret etti. Bu ziyaretler, bölgedeki turizmin canlanmasına katkıda bulundu.

İstanbul’a Hareket

Viking Sea'nin, akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkması planlanıyor.

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