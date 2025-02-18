Vildan Atasever'den İstanbul'u Keşfeden Bir Oyuncunun Hikayesi

Vildan Atasever İstanbul'la Bağlarını Anlatıyor

Başarılı oyuncu Vildan Atasever, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin etkinlik mekanı BlackBox'ta gerçekleştirilen "İstanbul Hafızası" başlıklı etkinliğe konuk oldu. Moderatörlüğünü Bahar Çuhadar'ın üstlendiği söyleşide, Atasever, İstanbul ile olan kişisel bağını, kentin kültürel yaşamına dair gözlemlerini ve projelerini paylaştı.

İstanbul'un Hafızası: Anılar ve Deneyimler

"İki Genç Kız" filmindeki Handan ve "Kader" filmindeki Uğur rolleriyle hafızalarda yer eden Atasever, sinema ve televizyon projelerini ve ilk tiyatro deneyimi olan "Küçük Balkon" adlı oyunu hakkında detaylar verdi. Diyarbakır'dan ailesinin görevi nedeniyle 5 yaşında İstanbul'a gelen Atasever, çocukluğunun Eyüpsultan bölgesinde geçtiğini vurguladı.

Atasever, "Oyunculuğun en güzel tarafı, asla giremeyeceğin yerlere çalışmak için giriyorsun. Müthiş bir duygu," diyerek İstanbul'un yer altı zenginliklerini keşfetme fırsatını bulduğundan bahsetti.

Çocukluktan Sahneye: Oyunculuk Tutkusu

5 yaşında oyunculuk hayalini dile getirdiğini belirten Atasever, "Ablamın okula götürme isteğine karşı çıkarak, 'ben oyuncu olacağım' demişim. O dönemde Türk filmlerindeki yıldızlarla büyüyordum," ifadelerini kullandı. Eğitim hayatına Türker İnanoğlu Vakfı bünyesinde devam ettiğini belirten Atasever, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden ders aldım ve çok değerli hocalarla çalışma şansı buldum," dedi.

İlk Tiyatro Deneyimi ve Gelecek Projeleri

Atasever, "Küçük Balkon" adlı oyunla 25 yıl sonra sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını belirtti. "Hep tiyatro oynamak istemiştim, ama filmleri seçiyordum. Artık bu sahneyi deneyimlemek için sabırsızlanıyorum," dedi. Ayrıca, BluTV'de 6 Mart'ta yayınlanacak olan Magarsus dizisinin ikinci sezonunda yer alacağını belirtti.

İstanbul Hafızası Etkinliği

"İstanbul Hafızası" etkinlik dizisi, kentin sanatsal yapısını ve kültürel dokusunu sanatçı perspektifinden ele alıyor. Bahar Çuhadar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiler, İstanbul'un sanatçıları ile ilham verici anlar sunmayı amaçlıyor. Mart ayı konuğu ise oyuncu Uğur Uzunel olacak. BlackBox etkinliklerinin biletleri ise Biletix üzerinden temin edilebilir.

Oyuncu Vildan Atasever (solda), Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin etkinlik mekanı BlackBox'ta gerçekleştirilen "İstanbul Hafızası" başlıklı etkinliğe konuk oldu. Moderatörlüğünü Bahar Çuhadar'ın (sağda) üstlendiği söyleşide Atasever, İstanbul ile kurduğu kişisel bağı, kent yaşamına dair gözlemlerini ve projelerini anlattı.

Oyuncu Vildan Atasever (solda), Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin etkinlik mekanı BlackBox'ta gerçekleştirilen "İstanbul Hafızası" başlıklı etkinliğe konuk oldu. Moderatörlüğünü Bahar Çuhadar'ın (sağda) üstlendiği söyleşide Atasever, İstanbul ile kurduğu kişisel bağı, kent yaşamına dair gözlemlerini ve projelerini anlattı.