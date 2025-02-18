Virginia'daki Okullara Trump'ın Cinsiyet Kararnamesi Üzerine Soruşturma

ABD Eğitim Bakanlığı, Virginia'daki Okullara Soruşturma Başlattı

ABD Eğitim Bakanlığı, Donald Trump'ın cinsiyete yönelik yayımladığı kararnamesini ihlal etme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle Virginia eyaletinin beş bölgesindeki bazı okullara yönelik soruşturma başlattı. The Hill gazetesinin bildirdiğine göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller tarafından kurulan kar amacı gütmeyen America First Legal, Virginia'nın North bölgesindeki okullarla ilgili şikayette bulundu.

Organization, bölgede bazı okulların öğrencilerin kendilerini biyolojik cinsiyetlerinden farklı tanımlamalarına izin verdiği ve bu durumun, Trump'ın "sadece iki cinsiyetin tanınmasını" öngören politikalarıyla çeliştiği iddialarını dile getirdi. America First Legal, bu okulların, cinsiyet kimlikleri biyolojik cinsiyetleriyle uyuşmayan öğrencilere diğerlerinden farklı haklar tanıdığını savundu.

Bu durum üzerine, ABD Eğitim Bakanlığı'nın Sivil Haklar Ofisi, Arlington, Alexandria, Fairfax, Loudoun ve Prince William bölgelerindeki okulların cinsiyet politikaları nedeniyle soruşturma açtı.

Trump’ın Cinsiyet Politikaları

Okulların cinsiyet politikaları değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak, cinsiyet değiştiren öğrencilere kendilerini tanımladıkları cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri ve soyunma odalarını kullanma hakkı tanınmaktadır.

Trump, göreve başlamasının ardından yayımladığı bir kararnamede, ülkede yalnızca "kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetin" tanınacağını duyurmuştu. Bu kararnamede, federal hükümetin "toplumsal cinsiyet" ifadesi yerine "biyolojik cinsiyet" kelimesini kullanmasının amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, pasaport ve vize gibi resmi evraklarda cinsiyetin doğru belirtilmesi gerektiği kaydedildi.

Trump, bu politikalarla ilgili olarak, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesi için federal desteğin durdurulmasını ve ilk ve orta dereceli okullarda "cinsiyet ideolojisi" içerikli derslerin kaldırılmasını öngören kararnameler imzaladı. Ayrıca, 31 Ocak'ta federal çalışanlara gönderilen yönergede, e-posta imzalarında cinsiyet farklılığına atıf yapan tüm zamirlerin kaldırılması talep edildi.

6 Şubat'ta ise Trump, doğuştan erkek olan cinsiyet değiştiren sporcuların kadın müsabakalarına katılmasını yasaklayan düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu konuda, bu sporcuların kadın spor müsabakalarında yer almasına karşı olduğunu ifade etti.