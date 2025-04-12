Viyana'da Türk Dünyası Sofra Mirası Etkinlikleri Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 'Türk Dünyası Sofra Mirası ve Sevgi Sofrası' başlıklı proje çerçevesinde iki etkileyici etkinlik gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyon, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı.

Atölye Çalışmalarıyla Türk Mutfağının Gelenekleri Öğrenildi

Projenin ilk etkinliğinde, katılımcılara Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden tarhana, mantı ve kadayıf yapımının öğretildiği bir atölye düzenlendi. Etkinlikte, çeşitli ülkelerin diplomatik misyonları çalışanları ve büyükelçi eşleri yer aldı. İngilizce bilgilendirme ile yemeklerin yapım süreci anlatılarak, katılımcılara üç geleneksel Türk yemeğinin hazırlanması öğretildi.

Türk Yemekleri İkram Edildi

Türk Dünyası Sofra Mirası projesinin ikinci etkinliğinde ise, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından hazırlanan geleneksel Türk yiyecek ve içeceklerinin tadına bakmak üzere bir akşam yemeği düzenlendi. Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve Enstitü Müdürü Çiğdem Yıldız gibi önemli isimler katılım gösterdi.

Büyükelçi Dönmez: Türk Mutfağı Zengin Bir Kültürel Miras

Büyükelçi Dönmez, yaptığı konuşmada Türk mutfağının, birçok coğrafyadan gelen kültürel mirasların harmanlandığı çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Dönmez, Türkiye'nin iklim çeşitliliği ve bereketli topraklarının Türk mutfağındaki zenginliği artırdığını ifade etti.

YEE Başkanı Aliy: Kültürel Etkileşimi Artırmayı Hedefliyoruz

YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, 'Türk Dünyası Sofra Mirası ve Sevgi Sofrası' projesinin hedefleri hakkında bilgi vererek, Türk mutfak kültürünü tanıtarak kültürlerarası etkileşimi artırmayı amaçladıklarını belirtti. Aliy, sofra kültürlerinin sadece yemek değil, insanların buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Çiğdem Yıldız: Türk Yemek Kültürünü Tanıtmayı Amaçlıyoruz

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız, proje ile Türk yemek kültürünü tanıtmayı ve ortak kültürel birikimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldız, Türk dünyasının derin kültürel mirasını yaşatmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Etkinliklerin sonunda, katılımcılara Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk işi nakış içerisinde şifa lokumu ikram edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Türk Dünyası Sofra Mirası ve Sevgi Sofrası" başlıklı proje kapsamında iki etkinlik yapıldı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen ilk etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden tarhana, mantı ve kadayıfın yapımının öğretildiği bir atölye düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Türk Dünyası Sofra Mirası ve Sevgi Sofrası" başlıklı proje kapsamında iki etkinlik yapıldı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen ilk etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden tarhana, mantı ve kadayıfın yapımının öğretildiği bir atölye düzenlendi.