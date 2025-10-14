Von der Leyen: Bosna Hersek AB'nin 'eşiğinde' — 1 milyar avroluk destek hazır

Von der Leyen: Bosna Hersek AB'nin 'eşiğinde'

Ziyaret ve ortak açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'in AB'nin "eşiğinde" olduğunu belirterek, "Biz Bosna Hersek'teki tüm toplulukların dostuyuz ve bu toplulukların geleceği AB'dedir." dedi.

Von der Leyen, Saraybosna'da düzenlenen ortak basın toplantısında Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya geldi.

Reform gündemi ve finansman

Von der Leyen, Bosna Hersek'in AB'ye giriş için hazırladığı reform gündemini teslim aldıklarını ve bunun değerlendirileceğini aktardı. AB'nin Bosna Hersek için hazırladığı Büyüme Planı'nın 1 milyar avroluk finansman içerdiğini kaydetti.

Başmüzakereci çağrısı ve yargı reformu

AB sürecinin ilerleyebilmesi için Saraybosna'nın yargı alanında reformları hayata geçirmesi ve süreci yürütecek bir başmüzakereci ataması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, başmüzakereci atandıktan sonra "yapılması gereken işe hemen başlanabileceğini" söyledi.

Von der Leyen, Bosna Hersek'in "çok yol katettiğini" belirterek tekrar etti: "Biz, Bosna Hersek'teki tüm toplulukların dostuyuz ve bu toplulukların geleceği AB'dedir."

Halkın ve gençlerin desteği

Von der Leyen, son anketlere göre Bosna Hersek vatandaşlarının yüzde 72'sinin AB'ye güven duyduğunu, AB içinde ise genç nüfusun üçte ikisinin genişlemeyi desteklediğini belirterek, yetkililerin bunu gerçeğe dönüştürme görevinde olduğunu söyledi.

Kristo'nun değerlendirmesi

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo da von der Leyen ile başmüzakerecinin seçimi konusunu görüştüklerini ifade etti. Kristo, AB'ye katılımın iktidar ya da muhalefet meselesi olmadığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Umarım AB'ye katılım sürecinde siyasi sorumluluk da gösterilir. Artık siyasi gündemlerimizde bunu bahane etmek yerine, katılım sürecine desteğimizi açıkça gösterebilecek bir konumdayız. Ne yazık ki hala serbest dolaşım konusunda bir anlaşmaya varamadık. Ancak bazı siyasi muhataplarıma sunduğum gerekçeler sayesinde yakında bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum."

Kristo, AB üyeliği için çalışmaya devam edeceklerini, katılım yolunda istikrarı ve barışı güvence altına almak istediklerini belirterek, "Hedefe ulaşmamız için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zor olsa da bunu başarabileceğimizi umuyorum. Emin olduğum bir şey var, dostlarımızın, özellikle von der Leyen'in desteğini almaya devam edeceğiz." dedi.

Srebrenitsa ziyareti ve temaslar

Programı kapsamında von der Leyen, 1995'teki soykırımda öldürülen Boşnaklar için yapılan Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti ve Srebrenitsa anneleriyle buluştu. Ayrıca, Sırpların katliam yaptığı eski akümülatör fabrikasına Türkiye'nin desteğiyle yapılan müzeyi de gezdi.

Von der Leyen, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üye Zeljko Komsic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic tarafından da kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üye Zeljko Komsic (sol 2), Boşnak Üye Denis Becirovic (sol 3) ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic (sol 4) tarafından kabul edildi.