Von der Leyen'den Sırbistan'a çağrı: AB üyeliği için somut adımlar

Von der Leyen, Sırbistan'dan hukukun üstünlüğü, seçim sistemi ve medya özgürlüğünde somut ilerleme istedi; enerji işbirliği için yatırım ve katılım daveti sundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:02
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecinde somut ilerleme göstermesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Bize güvenmeye devam edebilirsiniz." dedi ve halihazırda yürütülen ortak projelere dikkat çekti.

Von der Leyen, örnek olarak Trans-Balkan Enerji Koridoru ve Sırbistan–Bulgaristan doğal gaz enterkonnektörü'nü gösterdi. "Buna daha fazla yatırım yapmaya da hazırız. Ayrıca, Sırbistan'ı AB'nin ortak doğal gaz tedarik mekanizmasına katılmaya davet ettik." ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı, Sırbistan'ın Birliğe katılma sürecinde hukukun üstünlüğü, seçim sistemi ve medya özgürlüğü alanlarında ilerleme görülmesinin şart olduğunu belirtti ve bu ilerlemenin toplumun ve siyasi yelpazenin tüm kesimlerini kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

Vucic: AB üyeliği önceliğimiz, zorlu bir kış bekliyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ülkesinin hiç fasıl açmadığını söyleyerek "AB üyeliği Sırbistan'ın dış politika önceliğidir ve bu değişmeyecek." dedi.

Vucic, enerji alanındaki zorluklara dikkat çekerek yönetiminin büyük bir kısmının Rus enerji şirketi Gazprom Neft'in elinde olan Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) ABD tarafından yaptırım uygulandığını anımsattı.

AB'den aday ülkeler için gümrük vergilerinde kolaylaştırıcı adımlar beklediğini ifade eden Vucic, "Kış bizim için kolay olmayacak. Yeterli miktarda petrol ve doğal gaz temin edebildik ancak siyasi açıdan da zor bir kış olacak." diye konuştu.

Von der Leyen ile bölgenin barış ve istikrarı ile Kosova meselesini de ele aldıklarını aktaran Vucic, "Priştine yönetimini şimdi eleştirmeyeceğim. Tek söyleyeceğim tangonun iki kişilik bir dans olduğudur." dedi.

Sırbistan'ın AB üyeliği süreci

Sırbistan, 2009 yılında resmen AB üyeliği için başvuruda bulundu. 2012’de aday ülke statüsü aldı ve 2014'te katılım müzakerelerine başlaması resmen kabul edildi. Ancak, müzakereler hala devam ediyor ve özellikle hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü ve Sırbistan-Kosova ilişkileri konularında ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

