Vucic'ten 'Cumhurbaşkanına Güven Referandumu' Teklifi

Vucic'ten Şaşırtan Teklif

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yapılacak bir güven referandumu ile halkın iradesinin ortaya konulmasını önerdi. Öneri, Sırbistan'daki bağımsız araştırma kuruluşu CRTA tarafından yapılan bir araştırma sonucunda %52'lik bir kesimin, referandumda kendisine karşı oy kullanacağı bilgisinin açıklanmasının ardından geldi.

Referandum ve Halkın İradesi

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Vucic, "Ben sizlerin oylarıyla seçildim değerli halkım. Araştırma şirketleri bunun aksini söylüyorsa halkın iradesini bilmek isterim," dedi. Bu sonuçları şaşkınlıkla karşıladığını vurgulayan Vucic, halkın kendisini istemediği bir görevde kalamayacağının altını çizdi.

İmzalar ve Süreç

Vucic, referandumun yapılabilmesi için muhalefetten sadece 67 imza gerektiğini, iktidar kanadının ise 100 imza vereceğini belirtti. Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic de, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) adına yarın Cumhurbaşkanı Vucic'e 100 imzanın teslim edileceğini açıkladı.

Sonuçlar

Vucic, referandum sonucunda kaybetmesi durumunda hemen görevinden ayrılacağını duyurdu. "Nisan mı olur mayıs mı ona bakarız. Halkın güveni olmadan devam edemem," ifadelerini kullandı. Vucic'in bu açıklamaları, Sırbistan'da siyasi gerginliğin arttığı bir dönemde geldi.