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Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Helikopter Uçuşları Yasaklandı

Washington'daki uçak kazası sonrası, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde helikopter uçuşları süresiz yasaklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:17
Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Helikopter Uçuşları Yasaklandı

ABD'de Helikopter Uçuşları Yasaklandı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), başkent Washington'daki uçak kazasının ardından Ronald Reagan Havalimanı çevresinde helikopter uçuşlarını süresiz olarak yasakladığını duyurdu.

29 Ocak'ta Gerçekleşen Trajedi

CNN'in FAA yetkililerine dayandırdığı habere göre, 29 Ocak Çarşamba günü bir yolcu uçağı ile askeri helikopter arasında meydana gelen çarpışmanın ardından, bölgedeki alçak irtifa koridorları kapatıldı. FAA, özellikle Ronald Reagan Havalimanı yanındaki bu koridorun kapatılmasının, güvenlik amacıyla alındığını açıkladı.

Kazanın ardından, yine aynı havalimanı yakınındaki bir helikopterin uçması nedeniyle başka bir uçağın inişinin iptal edildiği bilgisi medyada yer aldı.

Kaza Hakkında Detaylar

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, kazaya ait kara kutuların incelenmesine başladı. Bu incelemelerle birlikte, kazanın nedenlerine dair daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor.

FAA, yazılı bir açıklamada, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını bildirmişti. Kazada, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı ile 3 askeri personel taşıyan helikopter, Potomac Nehri'ne düşerek büyük bir trajediye yol açmıştı. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili olarak, 'Helikopter, yanlış zamanda ve yanlış yerdeydi.' şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Trump, kazanın önlenebilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, 'Maalesef kazadan kurtulan olmadı.' ifadesini kullandı.

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