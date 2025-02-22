Washington DC'den Trump'a Yanıt: 'Biz 51. Eyalet Olacağız'

Trump'ın Özerkliğini Tartışan Washington DC Belediye Başkanı Bowser: 51. Eyalet Olacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC'nin özerkliğini kaldırma isteğine yanıt veren Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Başka bir yerin 51. eyalet olmasının çok konuşulduğunu biliyorum ama 51. eyalet biz olacağız." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Ulusal Basın Kulübü'nde Açıklamalarda Bulundu

Washington DC'deki Ulusal Basın Kulübü'nde bir konuşma gerçekleştiren Bowser, Trump'ın federal hükümetin Washington DC yönetimini devralması gerektiği yönündeki ifadelerine karşı görüş belirtti.

Bowser, Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olacağı yönündeki söylemlerine atıfta bulunarak, "Başka bir yerin 51. eyalet olmasının çok konuşulduğunu biliyorum ama 51. eyalet biz olacağız." dedi.

Sınırlı Özerklik Sorunu

Belediye Başkanı, "Bir başkanın ya da birkaç Kongre üyesinin bizim sınırlı özerkliğimizi ele geçirip geçiremeyeceği tartışması, diğer ABD vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmayışımızdan kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Washington DC'ye bakış açısının "güncel olmayabileceği" üzerinde duran Bowser, başkanın zihninde Kovid-19 salgını dönemindeki başkente dair bir "tablonun" kaldığını iddia etti.

Evsizlik Sorununa İtiraz

Trump'ın şehirde evsizliğin yaygın olduğuna yönelik iddialarını yalanlayan Bowser, "Sokakta kalan insan sayısı fazla değil." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Trump'tan Eleştiriler

19 Şubat tarihindeki açıklamalarında Trump, Muriel Bowser'ı sevdiğini ancak yönetiminin "iş yapmadığını" öne sürdü. Başkentteki suç oranı ve evsizlerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Trump, federal hükümetin başkentin yönetimini devralması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Bunu güçlü bir şekilde, yasalara ve düzene dayalı olarak, tamamen kusursuz bir şekilde yürütmemiz gerekiyor." derken, Washington DC'nin güvenliğini sağlamak gerektiğini vurguladı.

Washington DC'nin Özerklik Durumu

Washington DC, 1973 tarihli Home Rule Act yasası uyarınca sınırlı bir özerkliğe sahiptir. Bu yasa ile ilgili bölgeye kendi yerel yönetimini oluşturma yetkisi verilmiş olmasına rağmen, ABD Kongresi, başkentin çıkardığı yasaları gözden geçirme, veto etme ve gerektiğinde müdahale etme hakkına sahiptir.