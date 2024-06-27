WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD ile anlaşma sonrası Avustralya'ya döndü

Julian Assange'ın içinde bulunduğu uçak yerel saatle 19.30'da Canberra Havalimanı'na indi. Uçağın kapısını açar açmaz, eşi Stella Assange, babası John Shipton ve bir grup destekçi tarafından sevgiyle karşılandı."

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Assange'ın ülkesine dönüşünü olumlu karşıladı ve "Bu olayın artık sona ermesinden dolayı çok memnunum." şeklinde konuştu. Albanese, Assange'ın faaliyetleriyle ilgili çeşitli görüşlerin bulunduğunu ancak onun daha fazla cezalandırılmasının gereksiz olduğunu belirtti.

WikiLeaks Kurucusu Julian Assange'ın Duruşması Serbest Kalması

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları belgeleyen 251 bin gizli belgeyi 2010 yılında yayımlamıştı.

Assange, 2012 yılında sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve çeşitli hukuki mücadelelerin ardından serbest bırakılmıştı. İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak ABD ile yapılan anlaşma sonucu serbest bırakılan Assange, Avustralya'ya döndü.