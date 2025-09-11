WSJ: Trump-Netanyahu görüşmesi Katar saldırısı sonrası gerilim yarattı

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:11
Wall Street Journal'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile gergin bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin ayrıntıları

ABD yönetiminden üst düzey yetkililer WSJ'ye, Trump'ın saldırı haberini ilk aldığı anda öfkelendiğini ve Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu, ses tonunun gergin olduğunu söylediğini aktardı.

Trump'ın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alma kararının akıllıca olmadığını ifade ettiği bildirildi. Netanyahu ise saldırıları başlatmak için elinde kısa bir zaman olduğunu ve bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti.

İkinci görüşme ve Washington'un tepkisi

Yetkililer, saldırının ardından tarafların yaptığı ikinci görüşmenin ilkine kıyasla daha samimi olduğunu söyledi. Aynı kaynaklar, Netanyahu'nun ABD'nin görüşü alınmadan hareket etmesinin Trump'ı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrattığını aktardı.

Saldırı ve can kaybı

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlunun, 4 Hamas üyesinin ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

