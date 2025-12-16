Yalova'da 5 defineci suçüstü yakalandı: Jandarmadan operasyon

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda izinsiz kazı yapanları kısa sürede tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi Örencik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Yapılan operasyonda 5 şüpheli define ararken suçüstü yakalandı.

Operasyonda 3 metal arama detektörü, alan arama cihazı, şarjlı beton delici, 4 beton delici ucu ve 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltı ve yasal işlem

Gözaltına alınan Y.Z., O.Y., F.E., M.C. ve F.K.M. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi.

