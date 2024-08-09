Yalova'da Banka Hesabı Soygunu: 6,6 Milyon Lira Hızla Geri Alındı

Yalova'da Banka Hesabı Soygunu Gerçekleşti

Yalova'da bir internet bankacılığı dolandırıcılığı olayı meydana geldi. Bir kişinin hesabından 6 milyon 600 bin lira, bilgisi olmadan farklı hesaplara aktarıldı.

Emniyet Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, şüphe üzerine A.K'nın banka hesabındaki meblağın kaybolması ile ilgili hemen bir soruşturma başlattı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda, olayın sorumlusunun A.Ş.I olduğu tespit edildi ve zanlı kısa süre içinde yakalandı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.Ş.I, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, adaletin önüne çıkarıldı. Bu olay, internet bankacılığı dolandırıcılığına karşı daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizmektedir.