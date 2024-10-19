Yalova'da Camide Yangın Söndürme Tüpü Hırsızlığı Kamerada

Yangın Söndürme Tüpü Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Kelebek Çayırı Camisi, hırsızların hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, iki kişi camiye tişörtleriyle girerek yüzlerini kapattı ve giriş bölümünde sabitlenmiş yangın söndürme tüpünü çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Dernek Başkanından Açıklama

Kelebek Çayırı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Öner, hırsızlık olaylarına karşı alınan önlemleri sıraladı. "Hırsızlıkların önüne geçebilmek adına caminin üst katına çıkan merdivenleri kepenkle kapattık" diyen Öner, ayrıca kapıları kilitlemeye başladıklarını da ekledi.

Öner, yaptığı açıklamada, "Maalesef ara ara camimizde hırsızlık vakaları yaşanıyor. Son olayda, iki genç yüzlerini kapadıktan sonra yangın söndürme tüpümüzü alıp gitti. Bizi üzen ise bu olayın gençler tarafından gerçekleştirilmiş olması" ifadelerini kullandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Kelebek Çayırı Camisine tişörtleriyle yüzlerini kapatarak giren iki hırsız, giriş bölümünde duvara sabitlemiş tüpü çalarak uzaklaştı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Kelebek Çayırı Camisine tişörtleriyle yüzlerini kapatarak giren iki hırsız, giriş bölümünde duvara sabitlemiş tüpü çalarak uzaklaştı.