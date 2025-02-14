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Yalova'da Dolandırıcılara Darbe: İki Zanlı Tutuklandı

Yalova'da devre mülk dolandırıcılığına karışan iki zanlı tutuklandı. Yüksek fiyata satış vaadiyle 20 milyon lira dolandırdılar.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:07
Yalova'da Dolandırıcılara Darbe: İki Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Dolandırıcılık Skandalı: İki Zanlı Tutuklandı

Yalova'da, 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyatla satacakları vaadiyle dolandırdığı öne sürülen üç şüpheli arasında, E.K. ve K.K. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, mülk sahiplerini yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şahıslarla ilgili geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin Yakalanması ve Tutuklanma Süreci

Yalova, Sakarya ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda E.K., K.K. ve E.K. gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda önemli belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve K.K., hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli E.K. tutuksuz yargılanma koşuluyla serbest bırakıldı.

Yerel emniyet güçleri, dolandırıcılıkla ilgili olaylara karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

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