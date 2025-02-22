Yalova'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yalova'da Kar Yağışları Etkisini Gösterdi

Yalova'da etkili olan kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Karlarla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden Hızlı Müdahale

14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi başta olmak üzere, yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Ekipler; 3 greyder, 8 kar bıçaklı tuz serici, 2 beko loder, 4 transit ve 25 personelle İstanbul ile Bursa arasındaki önemli geçiş güzergahlarında olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi de İş Başında

İl Özel İdaresi, 3 tuzlama küreme kamyonu, 3 kepçe, 3 greyder, 1 loder ve 18 personelle, ildeki 43 köyün ulaşım hattını açık tutmak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle, yoğun kar alan Armutlu ve Altınova ilçeleri ile merkeze bağlı Sugören ve Güneyköy'ün kırsal bölgelerinde ekipler, yolların kapanmaması için büyük çaba gösteriyor.

Belediye Ekipleri de Görevde

Yalova'nın il ve ilçe merkezlerinde görev yapan belediye ekipleri, ana ve ara yollar ile sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Bu sayede, vatandaşların günlük yaşamları olumsuz etkilenmeden sürdürülmeye çalışılıyor.

Ailece Kar Eğlencesi

Öte yandan, vatandaşlar çocuklarıyla birlikte Güneyköy girişinde kar topu oynayarak karın keyfini çıkarıyor. Kış mevsiminin tadını çıkaran aileler, zor hava koşullarının arasında neşeli anlar yaşıyor.

Yalova'da kar etkili oldu. Vatandaşlar, çocuklarıyla Güneyköy girişindeki alanda kar topu oynadı.

Yalova'da kar etkili oldu. Vatandaşlar, çocuklarıyla Güneyköy girişindeki alanda kar topu oynadı.