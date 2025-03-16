Yalova'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yalova'da Orman Yangını

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Şenköy köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın etkisi altında yangının büyümemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, yangının daha fazla yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.