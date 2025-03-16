Yalova'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 14:09
Yalova'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yalova'da Orman Yangını

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Şenköy köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın etkisi altında yangının büyümemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, yangının daha fazla yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye Yalova...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan...

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı