Yalova'da Su Krizi: Umut Güçlü'den Belediye'ye DSİ Uyarısı Eleştirisi

Yalova'da su krizi: Belediyeye DSİ uyarısı sonrası hareketsizlik iddiası

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, kentte artan su sıkıntısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediyesi'ni DSİ'nin 11 Nisan 2025 tarihli yazısına rağmen harekete geçmemekle suçladı. Güçlü, toplantının AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldığını açıkladı.

DSİ yazısı ve devreye alınması istenen kuyular

Güçlü, DSİ'nin yazısında Kurtköy Derivasyonu ve 24 adet derin kuyunun sondajına ilişkin bilgilerin talep edildiğini ve bu kuyuların susuzluğa karşı devreye alınmasının istendiğini belirtti. Ancak, iddiaya göre Yalova Belediyesi bu uyarı sonrasında herhangi bir çalışma başlatmadı.

Güçlü, konuyu şöyle aktardı: "11 Nisan’da DSİ Yalova’da yaşanacak durumu öngörüp bu kuyuların ne durumda olduğunu ve bunların reaksiyon içine alınmasını Yalova Belediyesi’ne bildiriyor. O günden itibaren de Yalova Belediyesi... hiçbir hareket içinde bulunmuyor."

Güçlü, eğer söz konusu kuyuların bakım ve tadilatları yapılıp devreye alınmış olsaydı, "şu an 2 aylık daha Yalova’da suyumuz vardı" dedi ve bu kuyulardan çıkan suyun saniyede 245 litre olduğunu vurguladı.

Gökçe Barajı ve projeler

Güçlü, Gökçe Barajı üzerinde planlanan yeni baraj çalışmalarının sürecine ilişkin bilgi vererek, bu sürecin 2021'de başladığını ve şu anki durumun planlama raporunun onaylandığını söyledi. Proje ihalesinin 2026'da, yapım ihalesinin ise 2027'de gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Ayrıca Armutlu, Altınova, Çınarcık, Çiftlikköy, Esenköy ve Kocadere ile ilgili baraj ve gölet projelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Tüketim, tedbirler ve stok durumu

Güçlü, Gökçe Barajı'nın doluluk oranının yüzde 6 olduğunu belirtti. Alınan tedbirlerle günlük tüketimin 100 bin metreküpten 59 bin metreküpe düştüğünü söyleyen Güçlü, bunun kentte yaklaşık 20 günlük su stoku sağladığını ifade etti. Güçlü, kuyular ve derelerin devreye alınmasının bu süreci uzatacağını ve Meteoroloji'nin de ağır yağış öngördüğünü kaydetti.

Belediye tepkisi ve iletişim iddiası

Güçlü, DSİ uyarısına rağmen Yalova Belediyesi'nin ilgili yazıya yanıt vermediğini ve kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılmadığını belirtti: "Olayı önemsediklerini zannetseler şu an bu durumu yaşamazdık zaten... Bununla alakalı hiçbir çalışma yapılmıyor. Hiçbir cevap da verilmiyor."

Son olarak Güçlü, kendisi ve partisinin milletvekillerinin Ankara'da susuzluk konusuyla ilgili ilgili kurumlarla gerekli görüşmeleri sürdürdüğünü ekledi.

