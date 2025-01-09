Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansı'nın yılın en iyi fotoğraflarını seçme oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:11
Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılım gösterdi. Bu geleneksel oylama, her yıl en dikkat çekici ve anlamlı fotoğrafların seçimini içeriyor.

Kaya, etkinlikte yaptığı açıklamada, fotoğrafların güçlülüğüne ve hikaye anlatma kabiliyetine değindi. "+Bu projeye katılmak, hem sanat hem de belgesel kaydı açısından son derece değerli. Fotoğraflar, gerçekleri yansıtmakta ve insanların duygu dünyasına hitap etmekte önemli bir rol oynuyor," dedi.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın çeşitli kategorilerde yıllık haber fotoğraflarını seçerek, fotoğraf sanatına olan katkısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Vali Kaya'nın da bu önemli etkinlikte yer alması, Yalova'nın sanat ve kültürel etkinliklere verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Vali Kaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Vali Kaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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