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Yangında Yakınlarını Kaybeden Avukat Gültekin: 'Sorumluların Adalete Hesap Vermesini İstiyoruz'

Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Gültekin, bakanlığın sorumluları koruduğunu söyledi ve adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 20:35
Yangında Yakınlarını Kaybeden Avukat Gültekin: 'Sorumluların Adalete Hesap Vermesini İstiyoruz'

Grand Kartal Otel Yangınında Adalet Arayışı

Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı olayda, 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, olayı siyasallaştırmak istemediğini ifade etti. Bolu Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültekin, "Kültür ve Turizm Bakanlığının, 3 çalışanını 'sorumlu bunlar' diye önümüze atmasını asla kabul etmeyiz," dedi.

Adalet İçin Mücadele

Gültekin, olaya karışan tüm sorumluların yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almasını talep ederek, "7 Temmuz'da başlayan duruşmalardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının 3 yetkilisi hakkında soruşturma izni verildiğini hatırlatmak isterim. Ancak bu bizim için yeterli değil," şeklinde konuştu. Adaletin sağlanması adına mücadele edeceklerini vurgulayan Gültekin, Danıştay'a başvurduklarını ve bakanlık yetkililerinin tamamıyla ilgili soruşturma isteminde bulunduklarını belirtti.

Tanju Özcan'a Eleştiriler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında da eleştirilerde bulunan Gültekin, "İrfan isimli itfaiye erinin yalnız olmadığına inanıyorum. Vicdanı olan herkes bunu görüyor," ifadelerini kullandı. Özcan'ın yargılamalarda hiç yer almadığını belirten Gültekin, suçsuz olduğuna inandığı şehir çalışanları ile ilgili, "Şu ana kadar hiçbir duruşmaya katılmadın, arkadaşlarını savunuyorsun," diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Gerçek Sorumlulara Yönelik Çağrı

Gültekin, sorumluların ceza almadığı takdirde toplumsal hareketten sorumlu olmayacağını ifade ederek, “Evlatların kanını yerde bırakmayacağım” dedi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumların sorumlu tutulmasını ve 22 Eylül'ü işaret ederek davanın devam etmesini talep etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Bolu Belediyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Bolu Belediyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

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