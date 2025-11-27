Yanlış Sünnet Organ Kaybına Yol Açabilir: Uzman Uyarısı

Op. Dr. Mesut Siğa’dan kritik uyarılar

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mesut Siğa, sünnetin çocuğun psikolojik ve fizyolojik gelişimi için çok önemli bir işlem olduğunu vurguladı.

Siğa, hastalık gruplarında toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığına örnek verdi: "Bir apandisit hastalığı erken tanı konulduğunda çok kolay bir şekilde kısa bir süre içinde ameliyatı yatışı tedavisi çok kolay olabilecekken, gecikmiş bir apandisit çok daha sıkıntılı ve uzun süreli tedavi gerektirebiliyor."

Op. Dr. Siğa, sünnetin dünyada en çok yapılan cerrahi işlem olduğunu ve bunun "mevsimi" olmadığına dikkat çekti: "Sünnetin mevsimi çocuk için uygun olan zamandır. Belli bir yaş grubu dışında sünnet çocuklarda uygundur."

"İşi ehline yaptırmamak en çok yapılan sünnet hatası." diyen Siğa, yanlış uygulamaların hem kozmetik hem de organik problemlere yol açabileceğini söyledi. Siğa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kozmetik sonuçları olan yani görüntüsel olarak problemlere sebep olabilecek durumlar olabileceği gibi organik olarak da vücutta yaralanma, idrar yolu yaralanmasına ya da kalıcı ve şekilsel bozukluklara ileride ameliyat olması gereken durumlara tekrar müdahaleye, sünnete, hatta daha ağır organ kayıplarına kadar olan kötü sonuçlarını duyduk, biliyoruz."

Uzman, özellikle yaş seçiminin önemli olduğunu belirterek psikologların görüşüne dikkat çekti: 3-6 yaş arasında psikologların psikolojik açıdan sünnete uygun görmediğini, o yaş aralığını bırakmamaları gerektiğini söylediklerini aktardı ve "3-6 yaş arasında bence yapılmamasında fayda var" dedi.

Siğa, sünnetin işin ehline ve temiz şartlarda yaptırılmasının önemini vurgulayarak, aileleri dikkatli olmaya çağırdı.

