Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler Paneli Düzenlendi

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler" panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Göksun, yapay zekayı daha iyi kontrol edebilen ve kullanan devletlerin, bilgi hiyerarşisinde daha üst düzeyde yer aldığının altını çizdi.

Yapay Zeka ve İnsan Psikolojisi

Panelde yapay zekanın insandan beslenerek insanları tanıma kabiliyetine dikkat çeken Göksun, “Yapay zeka, insanların psikolojik eğilimleri ve ihtiyaçları hakkında yüksek bir farkındalığa sahip,” ifadesini kullandı. Bu durumun, bireylerin güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Göksun, yapay zekanın güvenlik ve istihbarat alanında önemli bir unsur haline geldiğini ifade etti.

Örtülü Faaliyetler ve Manipülasyon

Göksun, örtülü faaliyetlerin, düşman ve rakip ülkeleri etkilemek için kullanılan yöntemler arasında yer aldığını belirtirken, daha etkili operasyonlar gerçekleştirme gücünün bilgi hiyerarşisiyle doğru orantılı olduğunu vurguladı. Soğuk Savaş döneminde tartışılan yıkıcı faaliyetlerin günümüzde yapay zeka ile yeniden gözden geçirildiğini dile getirdi.

Kişiselleştirilmiş Mesajların Tehditi

Panele katılan konuşmacılar arasında İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer de yer aldı. Göksun, yapay zekanın öne çıkan tehditlerinden biri olarak kişiselleştirilmiş mesajları göstererek, bireylerin psikolojik zaaflarını hedef alarak maliyetsiz ve hızlı yönlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Dijital Medya ve Radikalleşme Süreçleri

Sosyal medyada insanların sürekli benzer görüşlere maruz kaldığını ve bunun bireylerin özgür düşünce yapısını zedelediğini belirten Göksun, dijital medyanın radikalleşmeye yol açtığını, platform algoritmalarının kullanıcıları daha radikal içeriklerle karşılaştırma fırsatı sunduğu uyarısında bulundu.

Panel, yapay zekanın insanların yerini alıp almayacağı, işleyişi, riskleri ve fırsatları üzerine değerlendirmelerle sona erdi. Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin üstlendiği etkinlik, sektör uzmanlarının önemli fikirlerinin paylaşıldığı bir platform oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı" kapsamında "Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler" başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin (solda) moderatörlüğünü yaptığı panelde, Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun (sol 2), İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan (ortada), GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer (sağ 2) ve Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Ay (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı" kapsamında "Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler" başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin (solda) moderatörlüğünü yaptığı panelde, Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun (sol 2), İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan (ortada), GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer (sağ 2) ve Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Ay (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.