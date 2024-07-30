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Yapay Zeka Rekabeti: ABD ve Çin Arasındaki Silahlanma Yarışı

SETA'nın yayımladığı kitap, ABD ve Çin'in yapay zeka ile silahlanma rekabetini detaylandırıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:42
Yapay Zeka Rekabeti: ABD ve Çin Arasındaki Silahlanma Yarışı

SETA'dan Yapay Zeka ve Silahlanma Analizi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), "Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Rekabeti Dosyası" adlı yeni bir çalışma yayımladı. Bu kitap, iki büyük güç arasındaki yapay zeka yoluyla silahlanma yarışının derinlemesine incelendiği bir kaynak niteliği taşıyor.

Yapay Zeka'nın Askeri Stratejideki Yeri

Kitapta belirtilen önemli noktalar arasında, yapay zekanın kuramsal kavramlardan modern askeri stratejilerin temel unsurlarına dönüşmesi yer alıyor. ABD ve Çin arasındaki rekabetin artmakta olduğu vurgulanırken, bu yarışın güç dinamiklerinde ne kadar kritik bir yere sahip olduğu inceleniyor.

Ulusal Güvenlik ve Gelecek Savaşları

Siyaset bilimci Gloria Shkurti Özdemir tarafından kaleme alınan bu eserde, İngiliz siyaset bilimci Barry Buzan'ın kuramsal çerçevesi üzerinden yapay zekanın gelecekteki savaşlarda nasıl bir rol oynayabileceği tartışılıyor. Her iki ülkenin de yapay zekayı ulusal güvenlik için önemli bir unsur olarak konumlandırdığına dikkat çekiliyor.

ABD ve Çin'in Stratejileri

Kitapta, ABD'nin askeri teknolojilerdeki üstünlüğünü koruma çabasının yanı sıra yenilikçilik ve stratejik ortaklıklar yoluyla diğer ülkelerle rekabeti sürdürme hedefi değerlendiriliyor. Öte yandan, Çin'in 2030 yılı itibarıyla yapay zeka alanında liderliği elde ederek ABD'nin konumuna meydan okumayı ve küresel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

Geleceğin Güvenlik Dinamikleri

Sonuç olarak, kitapta ABD ve Çin arasındaki bu çekişmenin, çağdaş uluslararası güvenlik dinamiklerinin belirleyici unsurlarından biri olduğu sonucuna varılıyor. Yapay zekanın, gelecekte uluslararası ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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