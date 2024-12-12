Yapay Zeka Sinemada Yenilikçi Devrim Yaratıyor

Yapay Zeka Sinemada Engelleri Kaldırıyor

Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kapır, yapay zekanın sinemada devrim niteliğinde bir değişim yaratarak üretim süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.

Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali

Bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali" yarın sona eriyor. Festivalde "Yapay Zeka Çağında Medyanın Dönüşümü" konulu söyleşi ile "Üretken Yapay Zekayla Görsel Tasarım", "Ses Tasarımı", "Yaratıcı Yazarlık" ve "Oyun Tasarımı" gibi atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan filmlerde ses, ışık, görüntü, senaryo gibi birçok üretim aracında yapay zeka modellerinin kullanıldığı belirtildi. Kapır, Türkiye’nin bu alandaki ilk festival olduğunu ve dünya genelinden 94 ülkeden 1105 başvurunun yapıldığını ekledi.

Yapay Zeka ile Yepyeni Bir Sinema Dili

Bahadır Kapır, "Sinema bir hikaye anlatım modeliyse, bu hikayeyi anlatmadaki en temel nokta teknolojidir. Yapay zeka, sinemasal üretimi değiştirerek yeni bir türün penceresini araladı," dedi. Yapay zekanın kendine has bir üretim dokusu olduğunu belirten Kapır, bu yeni türün sinemada çokça üretime alan açabileceğini ifade etti.

Sektörde Yenilik ve Farkındalık Yaratma Amacı

Festival Direktörü Doç. Dr. Ferhat Zengin, yapay zeka farkındalığı oluşturmak ve genç sinemacıları bu alanda yönlendirmek amacıyla festivali düzenlediklerini söyledi. "Bizler artık kamera kullanmadan içerik üretebiliyor, hikaye yazabiliyoruz. Yapay zeka, sinemada birçok engeli ortadan kaldırıyor," dedi.

Zengin, yapay zeka araçlarının henüz gelişim aşamasında olduğunu ancak bu teknolojinin genç sinemacıların uluslararası platformda daha görünür olmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Son olarak, Zengin, yapay zekanın görsel ve işitsel içerik üretimindeki gücünün, sinema sektörüne yeni bir soluk getireceğini ve engelleri aşma konusunda önemli fırsatlar sunacağını sözlerine ekledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali" yarın sona eriyor. Festivale ve yapay zekaya ilişkin Festival Koordinatörü, Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kapır (sağda) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Festival Direktörü Doç. Dr. Ferhat Zengin (solda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali" yarın sona eriyor. Festivale ve yapay zekaya ilişkin Festival Koordinatörü, Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kapır (sağda) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Festival Direktörü Doç. Dr. Ferhat Zengin (solda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.