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Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

Yapı Kredi, yeni müşterilerine 6 ay boyunca cep telefonu faturalarını ücretsiz ödeme fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 12:10
Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

Yeni Fatura Desteği Duyuruldu!

Son dönemlerde iletişim masraflarının artmasıyla zorlanan vatandaşlar için Yapı Kredi yeni bir destek müjdesi açıkladı. Banka, 6 ay boyunca cepten fatura ödemeden yararlanma imkânı sunuyor.

Yapı Kredi'den Bedava Fatura Dönemi

Bankacılık sektöründe kendine sağlam bir yer edinen Yapı Kredi, şu anda önemli bir kampanya ile öne çıkıyor. Artan yaşam maliyetleri vatandaşların bütçesini zorlaştırırken, Yapı Kredi yeni müşterilerine yönelik sunduğu fırsatla dikkat çekiyor.

Buna göre, 1 Haziran ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden ilk defa müşteri olanlar, tam 6 ay boyunca cep telefonu faturalarını ödeyecekler!

6 Ay Boyunca Cep Telefonu Faturası Desteği

“SUPERFATURA” kodu ile başlatılan kampanya, Yapı Kredi'ye yeni katılan müşterilere yönelik tasarlandı. Bu kampanya kapsamında, müşteri olan bireyler, 300 TL'ye kadar olan cep telefonu faturalarını Yapı Kredi üzerinden karşılayabilecekler.

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

Ancak kampanyadan sadece Yapı Kredi'ye ilk kez katılan bireyler yararlanabiliyor. Daha önce müşterisi olanlar ya da mevcut Yapı Kredi müşterileri bu fırsattan faydalanamayacak. Katılım için yapılması gereken ilk adım, Yapı Kredi Mobil uygulamasının indirilmesi ve ardından “Yapı Kredi Müşterisi Ol” seçeneğinin takip edilmesidir.

Katılım Şartları ve Süreci

Müşteri olma sürecinde, referans kodu alanına “SUPERFATURA” kampanya kodunun girilmesi zorunludur. Eğer bu kod girilmezse, kampanya geçerli olmayacaktır. Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra, en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar cep telefonu fatura talimatınızı Yapı Kredi'ye vermeniz gerekmektedir. Bu talimatın yeni verilmiş olması ve daha önceden tanımlı bir talimatın iptal edilmeden tekrar verilmemiş olması şartı aranıyor.

Tüm bu işlemleri tamamlayan yeni müşteriler, 6 ay boyunca fatura derdini tamamen unutacak. Bu fırsatı kaçırmayın!

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