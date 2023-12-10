Yargı paketinde neler var? Adli para cezaları, tazminat komisyonu ve denetimli serbestlik

Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen 8. yargı paketi, toplam 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren taslak için çalışmalar bitme aşamasına geldi. Taslak metne göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt ve üst sınırı yükseltilecek.

Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na gelecek. Denetimlik serbestlik kriterleri değişecek.

ADLİ PARA CEZALARI ARTIYOR

Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre, yeni yargı paketinin taslağına göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

TAZMİNAT KOMİSYONU KURULUYOR

Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na gelecek. Bu düzenlemeler 1 Nisan 2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK KRİTERLERİ DEĞİŞİYOR

Denetimli serbestlik her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Buna göre, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak.

TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

AYM’nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu’nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenlenecek. Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

HUKUKÇULAR VE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek. Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

KOŞULLU SALIVERİLME ŞARTI

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

HAKARET SUÇU

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN TAZMİNAT İSTEMLERİ

Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

Yargı paketi ne zaman yasalaşacak? Yargı paketi, Cumhurbaşkanlığı’na sunulduktan sonra TBMM’ye sevk edilecek. TBMM’de Adalet Komisyonu ve Genel Kurul’da görüşülecek. Paketin, 2024 yılına kadar yasalaşması bekleniyor.



Yargı paketi kimleri ilgilendiriyor? Yargı paketi, adli para cezası, manevi tazminat, denetimli serbestlik, koşullu salıverilme, hakaret suçu ve ağır ceza mahkemesinin tazminat istemleri gibi konularda değişiklik öngördüğü için, bu konularda yargılanan veya yargılanabilecek olan kişileri ilgilendiriyor.

Yargı paketi neden hazırlandı? Yargı paketi, yargı reformu strateji belgesi kapsamında hazırlandı. Paketin amacı, yargı sisteminin etkinliğini, hızını ve güvenilirliğini artırmak, adalet hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, yargısal iş yükünü azaltmak ve insan hakları standartlarını yükseltmektir.