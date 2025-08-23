DOLAR
Yargıç William Orrick, Trump'ın Göçmenlik Politikaları Nedeniyle Fon Kesintisini Engelledi

San Francisco yargıcı William Orrick, Trump yönetiminin göçmenlik gerekçesiyle 30'dan fazla şehir ve bölgenin federal fonlarını kesmesini engelledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:24
San Francisco'daki ABD Bölge Yargıcı William Orrick, Başkan Donald Trump yönetiminin federal göçmenlik uygulamalarıyla işbirliğini sınırlayan bölgelere yönelik finansal yaptırım uygulamasını engelledi.

Kararın kapsamı

Orrick kararı genişleterek, hükümetin Boston, Chicago, Denver, Los Angeles ve diğer 30 şehir ve bölgeye federal fon vermeyi reddedemeyeceğine hükmetti. Yargıcın daha önceki kararı San Francisco, Portland ve Seattle dahil olmak üzere bir düzineden fazla şehir ve bölgeyi kapsıyordu.

Mahkeme gerekçesi

Orrick, hükümetin federal fonların kullanımını kesmesini veya fonları şarta bağlamasını engelleyen ihtiyati tedbir kararını genişletti. Mahkeme, yönetimin ilk tedbir kararının yanlış olduğunu söylemek dışında genişletilmiş tedbir kararına itiraz etmediğini belirtti ve ayrıca hükümetin iki özel hibe programına göçmenlikle ilgili koşullar getirmesini de engelledi.

Yargıç, ilgili kararnameler ve eylemlerin anayasaya aykırı bir "zorlayıcı bir tehdit" oluşturduğunu ifade etti.

Trump'ın göçmenlik hamleleri

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldıran Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği bir tesisin hazırlanması talimatını vermiş; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Trump’ın yayımladığı bir kararname, her federal kurumu eyalet ve yerel yönetimlere yapılan ödemelerin, "yasa dışı yabancıları sınır dışı edilmekten korumayı amaçlayan sözde 'sığınak' politikalarını desteklememesini" sağlamaya yönlendirmişti.

