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Yargıtay Başkanlığı’nda seçim süreci yine tamamlanamadı: Yarın 24. tur oylama yapılacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin bitmesi üzerine, 24 Mart’tan beri Yargıtay Başkanlığı seçimleri yapılıyor. Şimdiye kadar yapılan oylamalardan henüz sonuç çıkmadı. Seçim süreci, yarın 24. tur ile devam edecek.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:46
Yargıtay Başkanlığı’nda seçim süreci yine tamamlanamadı: Yarın 24. tur oylama yapılacak

24 Mart 2020’de seçilmiş olan Mehmet Akarca’nın Yargıtay Başkanlığı görevi sona erdi. Bu sebeple, 24 Mart’tan beri yeni Yargıtay Başkanı’nın belirlenmesi için oylamalar yapılıyor. Ancak adaylardan herhangi biri henüz salt çoğunluğa ulaşmayı başaramadı. Yargıtay Başkanlığı için oylamalar, yarın 24. tur ile devam edecek.

Yapılan 23. tur oylamalarında 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 124, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, mevcut başkan Mehmet Akarca ise 90 oy aldı.

Adaylardan birinin başkanlık görevine seçilebilmesi için sal çoğunluğu sağlaması ve en az 175 oy alması gerekiyor.

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