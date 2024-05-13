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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde adaylar belirlendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmakta olan Bekir Şahin'in görev süresi Haziran ayında sona eriyor. Yeni Başsavcıyı belirlemek için yapılan seçimde ise en yüksek oyu alan adaylar belli oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için belirlenmiş olan 5 aday, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 gün içinde atanacak.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:40
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde adaylar belirlendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 2020'de 4 yıl boyunca sürdüreceği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine atanmıştı. Şahin'in görev süresi ise Haziran’da dolacak. Bu nedenle olması Yargıtay üyeleri, yeni Başsavcı adaylarını belirlemek için bugün (13 Mayıs) sandık başına gitti.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçimlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için 8 üye aday oldu. Bu 8 adaydan, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy aldı. En yüksek oyları alan bu 5 kişi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 5 aday içerisinden birini seçerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayacak.

8 adaydan biri olan ve mevcut Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de adaylar arasında yer aldı. Ancak Şahin, aldığı oylarla ilk 5'te yer alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başsavcılık için aday olan ve seçilen 5 kişi içinden 1’ini belirleyerek, 15 gün içerisinde göreve atama yapması bekleniyor.

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