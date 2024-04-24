Yargıtay kararı bozdu: 2 çocuğu istismar eden sanık için cezayı az buldu

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi yer alan Yenişehir Mahallesi'nde 29 Temmuz 2013'te yaşanan “cinsel istismar” olayıyla ilgili Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince onanan kararı bozdu. 2 çocuğa karşı cinsel istismarda bulunan sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi, ancak Yargıtay bu cezayı yetersiz buldu.

Yargılanan sanık ve avukatı, çocukların cinsel ayrıntıları bilemeyeceği için ifadelerinin uydurma olduğunu iddia etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise bu savunmanın kabul edilemeyeceğini ve çocukların beyanlarının esas alınması gerektiğine karar verdi. Ayrıca çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle, sanığın evine kendi rızaları ile gidemeyeceği belirtilen Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında, sanığın oyun oynama bahanesi ile mağdurları cinsel amaçla evine götürmek şeklindeki davranışının “cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu” oluşturduğu da ifade edildi.

Daire, verilen hükmü bozarak, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.