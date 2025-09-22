Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Instagram'da başkasına ait numarayı "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaşan kişinin 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:06
Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sosyal Medyada Telefon Numarası Paylaşımını Suç Saydı

İSMET KARAKAŞ

Olayın Detayları

Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını Instagram'da oluşturduğu hesapta "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası mağdurun aranmaya başlaması üzerine kişi şikayetçi oldu.

Söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında ilk olarak "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi ise yargılama sonunda sanığın beraatine karar verdi.

İstinaf ve Yargıtay Kararları

Karara yapılan itirazı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında olduğuna hükmederek sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, istinaf yargılaması sırasında yapılan işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile verilen yaptırımların mahkemece doğru şekilde belirlendiği vurgulandı.

Sonuç: Yargıtay kararıyla, sosyal medyada başkasına ait telefon numarasını rızası dışında paylaşmanın ve bu paylaşım nedeniyle üçüncü kişilerce aranmaya yol açmanın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında olduğu pekiştirilmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta 45 Yıl: TCDD Akım Şefi Tevfik Doğan’ın Tren Güvenliği Öyküsü
2
Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç
3
İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İyilik Yolu Derneği Somali'de 850 Bin Kişiye Ulaştı
5
Yörük Ali Efe 74. yılında anılıyor: Kurtuluş Savaşı'nın "Efelerin Efesi"
6
Ege ve Akdeniz Havalimanları Yazda Rekor Kırdı: 27,3 Milyon Yolcu

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme