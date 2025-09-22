Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sosyal Medyada Telefon Numarası Paylaşımını Suç Saydı

İSMET KARAKAŞ

Olayın Detayları

Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını Instagram'da oluşturduğu hesapta "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası mağdurun aranmaya başlaması üzerine kişi şikayetçi oldu.

Söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında ilk olarak "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi ise yargılama sonunda sanığın beraatine karar verdi.

İstinaf ve Yargıtay Kararları

Karara yapılan itirazı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında olduğuna hükmederek sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, istinaf yargılaması sırasında yapılan işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile verilen yaptırımların mahkemece doğru şekilde belirlendiği vurgulandı.

Sonuç: Yargıtay kararıyla, sosyal medyada başkasına ait telefon numarasını rızası dışında paylaşmanın ve bu paylaşım nedeniyle üçüncü kişilerce aranmaya yol açmanın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında olduğu pekiştirilmiş oldu.