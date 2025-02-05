Yargıtay Savcısı İşçimen'e Yönelik Saldırı Davası Başladı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e Saldırı Davasında İlk Duruşma

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin iki sanığın yargılanmasına başlandı. Dava, Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve sanıklar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün tutuksuz yargılanıyor.

Sanıkların Savunmaları Dikkat Çekti

Duruşmada sanıklar, yaşanan olayın kendilerini koruma içgüdüsüyle gerçekleştiğini savundu. Tayfun Tahsin İlgün, olay günü otoparkta çocukların bulunmasından dolayı endişe duyduğunu belirterek, "Araç içindeki çocuklar çığlık atmaya başlayınca istemsiz bir şekilde tepki verdim" dedi.

Diğer sanık Erol Gök ise, "Müşteki benim kornaya bastığımı düşünerek araca yöneldi. Çocuklar çok tedirgin oldu. Olayda koruma içgüdüsüyle hareket ettim, hakaret etmedim ve yumruk atarak tepki verdim. Olay nedeniyle çok üzgünüm, karşı tarafa özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olayın Arka Planı

Saldırı, 31 Ağustos 2024'te gerçekleşti. İşçimen, Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıkarken saldırıya uğradı. Başlatılan soruşturma sonucunda Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün'ün kimlikleri araç plaka bilgisi ile tespit edildi.

İddianameye göre, olay sırasında İşçimen, aracından inerek sanıklara müdahale etmek istemiş; ancak sanıklar tarafından saldırıya uğramıştır. Olay sırasında İşçimen'in gözlüğünün kırıldığı ve basit yaralanma yaşadığı belirtiliyor.

Mahkeme Süreci ve Talepler

Mahkeme, sanıkların yargılandığı davada İşçimen'in beyanının alınması için duruşmayı erteledi. Sanıklar hakkında istenen ceza, alenen hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından hapis cezası talep ediliyor. Erol Gök için toplamda 6 ay 15 günden 5 yıla kadar, Tayfun Tahsin İlgün için ise 3 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.