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Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni

Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay üyeliğine terfi etti. Adliyede düzenlenen törenle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:35
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni

Cengiz Doğan’ın Yargıtay'a Atanması İçin Uğurlama Töreni

Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay üyeliğine atanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda duygusal bir uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Uğurlama Törenine Katılanlar

Törene, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Doğan'ın eşi Derya Zeydan Doğan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 55. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli de törene katılarak Doğan’a destek verdiler.

Ahmet Kaya'nın Konuşması

Törende bir konuşma yapan Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, "Cengiz Doğan ile birlikte çalışmaktan büyük onur duyduk. Kendisi adaletin tesisine yaptığı büyük katkılarla her zaman hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Cengiz Doğan’ın Duyguları

Cengiz Doğan, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapmanın kendi hayatındaki en büyük hayallerden biri olduğunu belirtti. Adliyede 7 yıl boyunca hizmet verdiğinin altını çizen Doğan, "Bu süre zarfında birçok güzel hizmetin parçası olduk" diye konuştu. Aynı zamanda destek veren ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Hediyeler ve Veda

Törende Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy ve Ahmet Kaya, Cengiz Doğan ile eşine çiçek ve plaket takdim etti. Cengiz Doğan, katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirdikten sonra Ankara’ya uğurlandı.

Yargıtay üyeliğine atanan Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan için adliyede uğurlama töreni...

Yargıtay üyeliğine atanan Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan için adliyede uğurlama töreni düzenlendi. Doğan, törende konuşma gerçekleştirdi.

Yargıtay üyeliğine atanan Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan için adliyede uğurlama töreni...

Yargıtay üyeliğine atanan Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan için adliyede uğurlama töreni düzenlendi. Doğan, törende konuşma gerçekleştirdi.

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