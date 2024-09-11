Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Siberağ-6" operasyonlarının detaylarını duyurdu.

Operasyon Kapsamında 74 Şüpheli Yakalandı

Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Kayseri ve Diyarbakır merkezli, Antalya, Kırklareli ve Yozgat illerinde düzenlenen operasyonlarda, 74 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin hesaplarında toplamda 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Örgütün Yöntemleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen bu operasyonda, suç örgütünün başında B.İ. isimli kişinin bulunduğunu belirtti. Şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin edip, 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandığı tespit edildi.

Alınan Önlemler ve Başarılar

Kayseri merkezli operasyonlarda 58 şüpheli yakalanırken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda da 16 şüpheli iki yasa dışı bahis sitesi üzerinden yakalandı. Operasyonlar sonucunda bir otomobil, çok miktarda döviz ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'dan Teşekkür

Ali Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadeleriyle polis güçlerine teşekkür etti.