Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı

Kayseri ve Diyarbakır merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında, yasa dışı bahisle uğraşan 74 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 08:30
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Siberağ-6" operasyonlarının detaylarını duyurdu.

Operasyon Kapsamında 74 Şüpheli Yakalandı

Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Kayseri ve Diyarbakır merkezli, Antalya, Kırklareli ve Yozgat illerinde düzenlenen operasyonlarda, 74 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin hesaplarında toplamda 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Örgütün Yöntemleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen bu operasyonda, suç örgütünün başında B.İ. isimli kişinin bulunduğunu belirtti. Şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin edip, 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandığı tespit edildi.

Alınan Önlemler ve Başarılar

Kayseri merkezli operasyonlarda 58 şüpheli yakalanırken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda da 16 şüpheli iki yasa dışı bahis sitesi üzerinden yakalandı. Operasyonlar sonucunda bir otomobil, çok miktarda döviz ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'dan Teşekkür

Ali Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadeleriyle polis güçlerine teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!