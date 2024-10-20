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Yasin Şamlı, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Yasin Şamlı, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun başkanlığına bir kez daha seçilerek güven tazeledi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 20:05
Yasin Şamlı, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına Yeniden Seçildi

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı Seçim Sonuçları

İstanbul 2 Nolu Barosu Olağan Genel Kurulu'nda Yasin Şamlı, yeniden başkanlık görevine seçildi. Seçimler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Adaylar ve Seçim Süreci

Genel kurulda üç aday, başkanlık koltuğu için yarıştı. Seçimlerde toplam 13 sandık kuruldu. 3,272 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu bu süreçte sandıklar saat 17.00'de kapandı.

Seçim Sonuçları

Yasin Şamlı, yapılan oylamada 1,215 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylar Ahmet Yılmaz 780 oy, Murat Güneş ise 30 oy aldı.

Yasin Şamlı'nın tekrar başkan seçilmesi, baro içindeki istikrar ve birlikteliğin devam edeceğini gösteriyor.

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