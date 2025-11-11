Yatağan'da Minibüsün Üzerine Çam Ağacı Devrildi — Anne ve 5 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Muğla Yatağan'da seyir halindeki 48 HA 9061 plakalı minibüsün üzerine çam ağacı devrildi; 5 yaşındaki E.C. ve annesi G.C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:05
Yatağan'da Minibüsün Üzerine Çam Ağacı Devrildi — Anne ve 5 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Yatağan'da minibüsün üzerine çam ağacı devrildi

Olayın ayrıntıları

Muğla’nın Yatağan ilçesinde seyir halindeki bir dolmuşun üzerine çam ağacı devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yolcu minibüsü, Yatağan Merkez - Yukarıyayla Mahallesi güzergâhında ilerlerken, Elmacık Mahallesi girişinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki çam ağacı aracın üzerine devrildi. Kazaya karışan aracın plakası 48 HA 9061 olarak kayıtlara geçti.

Kaza sonucunda aracın motor ve ön kaput kısmında hasar oluştu. Olay anında dolmuşta bulunan yolculardan 1 kadın ve 1 çocuk büyük korku yaşadı; kazanın rüzgârdan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Sürücü Ali Kaya yara almazken, 5 yaşındaki E.C. ile annesi G.C. tedbir amaçlı olarak olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

