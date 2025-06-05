YEE, MEB ve ÖSYM'den Özel Gereksinimli Bireyler için Protokol

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Türk Dil Kurumu (TDK), özel gereksinimli bireylerin "yabancı dil olarak Türkçe" sınavlarında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

YEE‘den alınan bilgilere göre, bu protokol ile birlikte, özel gereksinimli bireylerin yabancı dil olarak Türkçe sınavlarında eşit fırsat yakalamalarını sağlamak için erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir sınav uygulamaları geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol, YEE'nin Ulus'taki tarihi binasında, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından imzalandı.

YEE Başkanı Aliy, YEE, MEB, ÖSYM ve TDK işbirliğiyle 23-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek çalıştay hakkında bilgi vererek, "Dil sınavlarında erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor." dedi. Aliy, evrensel kapsamda dil öğretimi ve değerlendirmelerinde kapsayıcılığı öncelik haline getirdiklerini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Ökten, "Türkçenin bir dünya dili olarak temsil edilmesi, bu gibi çalışmalarla mümkün olacaktır." diyerek, özel gereksinimli bireylere yönelik bu çalıştayın önemli bir adım olduğunu belirtti.

TDK Başkanı Mert, kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgulayarak, "TDK, Türkçenin kurumu olup, bilgi birikimini tüm kurumlarla paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Türkçenin doğru kullanılması için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl içinde 67 sınav düzenledik ve 300 binden fazla adayı sınava tabi tuttuk." dedi.

Bu işbirliği, özel gereksinimli bireylerin eğitimdeki eşitliği ve dil sınavlarındaki kapsayıcılığı sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Türk Dil Kurumu, (TDK) özel gereksinimli bireylerin "yabancı dil olarak Türkçe" sınavlarında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Türk Dil Kurumu, (TDK) özel gereksinimli bireylerin "yabancı dil olarak Türkçe" sınavlarında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.